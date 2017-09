Yakuza Online: pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale

ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di, il nuovo spin-off della saga in arrivo su PC, iOS e Anodroid. Il filmato ci permette di vedere le prime sequenze di gioco tratte dal titolo: potete visionarlo in cima alla notizia.

Il gioco presenta un nuovoo protagonista, Ichiban Kasuga, di ritorno a Kamurocho dopo diciassette anni di prigionia per un crimine che non ha mai commesso. Come potete vedere nel filmato, le meccaniche di Yakuza Online sembrano proporre un mix di gdr, combattimenti a turni e schermate di dialogo in stile visual novel.

Anche se SEGA non ha escluso l'arrivo del gioco su console, al momento il titolo è previsto per il 2018 come free-to-play solo su PC, iOS e Android.