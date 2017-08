Yakuza: la presentazione dei nuovi giochi del team verrà trasmessa in diretta

Lo scorso luglio vi abbiamo anticipato che lodietro la serie diavrebbe annunciato nuovi giochi il 26 agosto presso l'UDX Theater di Akihabara. Adesso abbiamo la conferma che l'evento verrà trasmesso in diretta streaming su YouTube, Fresh e Niconico.

A partire dalle 12:00 (ora italiana) del 26 agosto, SEGA ospiterà un livestream in cui verranno annunciati i nuovi giochi in sviluppo presso lo studio di Yakuza. L'evento potrà essere seguito in diretta su YouTube, Fresh e Niconico, con la possibilità di scoprire in tempo reale i nuovi titoli a cui sta lavorando il team.

A proposito di Yakuza, ricordiamo che a partire dal 29 agosto Yakuza Kiwami sarà disponibile su PlayStation 4 anche in Europa. Sulle nostre pagine trovate la Recensione dedicata al remake del primo titolo della serie.