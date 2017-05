Yakuza: i primi dettagli sul nuovo gioco della serie dovrebbero arrivare oggi

Mentre i giocatori occidentali attendono l'arrivo di(in uscita in Europa e Nord America nel 2018) i giocatori giapponesi si preparano a ricevere le prime informazioni sul nuovo episodio della serie, già confermato da

Come ci ricorda il sito Yakuza Fan, lo stesso Nagoshi aveva promesso un livestream per svelare i primi dettagli sul nuovo progetto, la trasmissione è prevista per oggi, martedì 30 maggio. Al momento non ci sono dettagli e SEGA of Japan non ha ancora aggiornato i suoi profili social, non è chiaro quindi se il livestream sia ancora effettivamente previsto o se i piani siano cambiati.

Nell'attesa, ricordiamo che Yakuza Kiwami (remake del primo episodio della serie) uscirà in Europa il 29 agosto in esclusiva su PlayStation 4.