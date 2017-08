Yakuza Studio spiega perché Hokuto Ga Gotoku non utilizzerà il Dragon Engine

, il nuovo gioco delbasato sulla serie animata Hokuto No Ken, utilizzerà il motore grafico usato in, invece del più recente Dragon Engine impiegato in. Il boss dello studio Toshihiro Nagoshi ha spiegato le ragioni dietro questa scelta.

Durante un livestream ospitato nella giornata di oggi, il capo del Team Yakuza Toshihiro Nagoshi ha fornito due valide ragioni per cui Hokuto Ga Gotoku non sarà basato sul nuovo Dragon Engine:

Dal momento che il Dragon Engine si trova in fase di sviluppo, il motore grafico è ancora difficile da utilizzare, nonostante le ottime prestazioni garantite. Oltretutto, l'espansione dello studio ha portato all'acquisizione di nuovo personale che non ha mai lavorato alla serie di Yakuza. Sotto queste circostanze, era meglio impiegare un motore con cui si avesse più familiarità nello sviluppo.

Hokuto Ga Gotoku ha una grafica fotorealistica, ma è caratterizzato anche da uno stile che richiama i toni del manga. Visto che il Dragon Engine punta principalmente al fotorealismo, si è pensato di utilizzare il motore precedente, sia per una questione di stile grafico che di facilità nell'utilizzo.

Ricordiamo inoltre che sono emersi nuovi dettagli su Hokuto Ga Gotoku anche sul nuovo numero di Famitsu. Il titolo è atteso per il 2018 su PlayStation 4, maggiori dettagli sul gioco verranno rivelati durante il Tokyo Game Show di settembre.