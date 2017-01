Yakuza Zero: consigli e suggerimenti per iniziare

L’attesissimoè finalmente arrivato anche in Europa. Il titolo, sviluppato e pubblicato da, porta su PlayStation 4 le origini di, offrendo altresì un gameplay rinnovato.

In questa guida troverete quindi delle utili indicazioni che vi aiuteranno ad affrontare nel migliore dei modi l’avventura, accompagnandovi nel Giappone del 1988.

Curate le vostre finanze

Yakuza Zero vi permette di racimolare una discreta quantità di denaro tramite dei semplici combattimenti improvvisati per strada. Lungo le vie della città vi capiterà spesso d’imbattervi in criminali d’ogni calibro, dai chiassosi teppisti a veri e propri scagnozzi pronti ad attaccare briga. Sconfiggendoli, verrete ricompensati con somme di denaro sempre più consistenti.

Sviluppate le vostre abilità

Allo stesso modo, mandare al tappeto un gran numero di avversari vi permetterà di sviluppare e sbloccare nuove abilità, in modo da diventare sempre più forti ed essere pronti ad affrontare nemici di calibro maggiore.

Sfruttate le missioni secondarie

Durante la vostra avventura incontrerete diversi individui che vi permetteranno di accedere alle numerose missioni secondarie del titolo, integrando la trama di Yakuza Zero con nuove quest da portare a termine. Queste vi ricompenseranno con alcuni speciali punti da impiegare presso un santuario visibile sulla mappa, che vi garantirà l’accesso a nuovi ed interessanti perk, indispensabili per portare a termine il gioco nel migliore dei modi.

Attenti al ladro!

Durante le vostre visite a Kamurocho e Sotenbori potrete incappare in alcuni individui corpulenti, pronti a sottrarvi il denaro alla migliore occasione. È piuttosto semplice riconoscerli, poiché accanto ad essi verrà evidenziata la somma da loro sottratta a poveri malcapitati. Tuttavia, è essenziale non sottovalutare questi nemici, poiché in grado di annientarvi con appena due colpi ben assestati. Per sconfiggerli ed impossessarvi del loro denaro dovrete innanzitutto potenziare il vostro personaggio e prendere confidenza con il combat system del gioco, altrimenti verrete mandati al tappeto in pochi secondi. Se desiderate invece evitare il combattimento, potrete semplicemente cambiare direzione dopo aver avvistato questi avversari.

Salvate spesso i vostri progressi

A differenza della maggior parte dei giochi usciti negli ultimi anni, Yakuza Zero non offre alcuna opzione di auto-salvataggio, perciò spetterà a voi archiviare i progressi di gioco dopo aver compiuto alcune azioni rilevanti ai fini della storia. Per salvare la partita, non dovrete far altro che introdurvi in una delle tante cabine telefoniche sparse per la mappa, facilmente individuabili e contrassegnate da un apposito simbolo.

Riorganizzate l’inventario

I due protagonisti di Yakuza Zero sono dotati di un inventario piuttosto limitato, perciò risulterà essenziale organizzare al meglio gli oggetti e portare con voi solo lo stretto necessario. I restanti manufatti potranno invece essere conservati nell’apposito deposito di gioco, accessibile tramite le varie cabine telefoniche sparse per la mappa.

Tentate la sorte

Yakuza Zero offre numerose attività secondarie a cui prendere parte nel corso dell’avventura e, tra queste, spiccano senza ombra di dubbio i catfight, veri e propri incontri di wrestling tra lottatrici coperte da abiti succinti. Durante i match potrete scommettere sulla vincitrice dell’incontro e, se la fortuna sarà dalla vostra parte, potrete guadagnare un bel gruzzoletto in una manciata di minuti.

Non perdete l’occasione di giocare ai classici SEGA

La vasta mappa di gioco nasconde infine alcune sale giochi dotate dei più classici cabinati SEGA. Qui potrete giocare ad alcuni dei titoli che hanno fatto la storia, tra cui OutRun e Super Hang On, emulati in modo impeccabile. Sfruttate questa occasione per concedervi una meritata pausa tra una missione e l’altra.