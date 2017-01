Yakuza Zero disponibile in Europa, annunciati i primi DLC gratuiti

9 Dicembre, 1988. Il Giappone è al top del suo benessere economico, ed i vizi ed i gusti dei suoi abitanti sono molto costosi, tutti hanno un prezzo in, il prequel della celebre serie di, disponibile da oggi in Europa.

I quartieri a luci rosse di Kamurocho, Tokyo, Sotenbori e Osaka sono la base per il decollo delle carriere di giovani intraprendenti criminali, picchiando teppisti di strada o investendo in piani immobiliari. I giocatori potranno contribuire a gettare le fondamenta della leggendaria serie che ha come protagonisti Kazuma Kiryu e il nefasto Goro Majima.

Yakuza 0 racconta l’origine delle storie di Kazuma Kiryu, il Dragone di Dojima, e Goro Majima, prima che diventi il Cane Rabbioso di Shimano, mentre combattono, truffano, scherzano e danzano nel loro percorso attraverso il decadente ventre del Giappone. Ambientata in una fredda ma elettrizzante Kamurocho, Tokyo nel Dicembre 1988, la storia di Kiryu segue la sua continua ascesa nei ranghi di uno dei clan della yakuza, la famiglia criminale dei Dojima, fino a quando viene accusato per un fallito recupero di un credito. Kiryu deve utilizzare tutta la sua astuzia e la sua forza per recuperare il suo onore e salvare la reputazione di suo padre, Shintaro Kazama. Nel frattempo, Goro Majima sta gestendo un famoso cabaret a Osaka, ma quello che vuole più di ogni altra cosa é di ricongiungersi con il clan yakuza che lo ha cacciato. Dovrà completare una serie di compiti impossibili imposti dai suoi capi ma questi incarichi sapranno spingere Majima oltre il punto di non ritorno?

Saranno disponibili alcune patch di aggiornamento nelle prossime settimane e molti contenuti aggiuntivi gratuiti per i giocatori che possiedono Yakuza Zero. Ogni pack contiene nuovi outfit, armi, item e altri componenti. Il primo DLC è già disponibile, quelli futuri verranno pubblicati entro il 14 febbraio.