Yakuza Zero: nuovi dettagli sui DLC gratuiti

ha annunciato che pubblicherà una serie di DLC gratuiti per, a cadenza settimanale, fino al 14 febbraio. Il primo pacchetto è già disponibile in Nord America e nelle prossime ore arriverà anche in Europa.

Tutti i DLC saranno gratuiti e includeranno nuovi vestiti per Goro e Kazuma, armi e perk per migliorare le abilità dei due protagonisti. Una volta effettuato il download dei pacchetti, troveremo i contenuti ad attenderci presso il CP Shrine di Sotenbori o Kamurocho, per avere accesso agli oggetti dovremo parlare con il clown presente nelle due location indicate. Ricordiamo che Yakuza Zero è ora disponibile in Europa, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.