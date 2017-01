Yakuza Zero: poche scorte nel Regno Unito, SEGA ha sottovalutato la richiesta?

Secondo quanto riportato dal sito Pause/Resume è attualmente introvabile in moltissimi negozi inglesi. Anche ordinando il gioco su Amazon UK i tempi di spedizione si assestano sui 10/15 giorni.

Yakuza Zero sarebbe esaurito in quasi tutti gli store della catena GAME e anche i rivenditori indipendenti avrebbero problemi di scorte. Sembra che SEGA abbia sottostimato la reale richiesta ed abbia distribuito un numero limitato di copie non solo nel Regno Unito ma in generale in tutta Europa. La situazione dovrebbe però cambiare e presto Yakuza 0 dovrebbe tornare sugli scaffali dei negozi virtuali e online. Nell'attesa, è comunque possibile scaricare il gioco dal PlayStation Store.