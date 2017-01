Yakuza Zero: un'ora di gameplay nel quartiere Kamurocho

E' stato pubblicato sul web un nuovo video gameplay di, che mostra un'ora di gameplay nel quartiere Kamurocho: il video permette di dare uno sguardo all'ambientazione, ad alcuni minigiochi (tra cui il karaoke) e ai combattimenti.

Il filmato non contiene spoiler sulla trama del gioco, potete quindi cliccare sul tasto play senza remore. Ricordiamo che Yakuza Zero arriverà in Europa il 24 gennaio in esclusiva su PlayStation 4, SEGA ha inoltre confermato che anche Yakuza Kiwami e Yakuza 6 verranno pubblicati in Occidente rispettivamente durante l'estate 2017 e nel corso del 2018.