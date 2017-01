Yazuka Zero arriva in Occidente: ecco la nostra Video Recensione

è finalmente giunto su PlayStation 4 in Occidente, dopo essere stato originariamente pubblicato in Giappone nel 2015. Il titolo dinon ci ha deluso: tantissimi contenuti, un gameplay convincente e un comparto narrativo di alto rilievo ne fanno un esponente maggiore della storica serie action.

Yakuza Zero si piazza cronologicamente come un prequel della saga, e ci permette di vivere l'ascesa di Kazuya Kiryu e Goro Majima nel mondo della Yakuza. Le meccaniche di gameplay risultano soddisfacenti, e si vanno ad affiancare ad un avanzamento di gioco profondo e variegato: quest principali, sub-stories, esplorazione, e stravaganti attività secondarie terranno costantemente impegnati i giocatori. Nonostante sia stato pubblicato anche su PlayStation 3, Yakuza Zero riesce a difendersi anche dal punto di vista grafico e tecnico, presentandosi in uno riuscito stile grafico ed estetico e mantenendo un frame-rate stabile sui 60fps. Per conoscere tutte le altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra Recensione.

Yakuza Zero uscirà il 24 gennaio in esclusiva PlayStation 4.