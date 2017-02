Yokai Watch 2 arriverà in Europa ad aprile

Nathan e i suoi fedeli compagni, Jibanyan e Whisper, ritornano con, in arrivo il 7 aprile in Europa sulle console della famiglia Nintendo 3DS.

I giocatori europei sono in fervida attesa di questo attesissimo sequel: infatti, il primo capitolo del gioco Yokai Watch, sviluppato da Level-5 e grande successo in Europa, dove ha venduto più rapidamente che in Giappone catturando l’immaginazione dei bambini di tutto il mondo. Preparati a viaggiare nel tempo e a esplorare ambienti incredibilmente dettagliati, incontra e fai amicizia con un gruppo di Yo-kai curiosi e spesso dispettosi e scopri le origini del primo Yo-Kai Watch di tutti i tempi. E, per la prima volta, i giocatori potranno far combattere online i propri Yo-kai preferiti in diverse modalità.

Una sera, mentre Nathan è profondamente addormentato, due sinistri Yo-kai si affacciano alla sua stanza da letto, eliminano i suoi ricordi e sottraggono il suo Yo-kai Watch. Il giorno successivo egli si imbatte nella misteriosa Bottega della Memoria dove ritrova il suo Yo-kai Watch e, dopo poco, i due divertenti Yo-kai, Jibanyan e Whisper, che i fan riconosceranno dalla serie animata televisiva. I giocatori potranno giocare nei panni di Nathan o in quelli di Katie, iniziando un viaggio nel tempo mentre cercano di svelare le ragioni che si celano dietro gli ultimi misteri e disordini nella loro città.

Ogni Yo-kai possiede una personalità distinta, ma a tutti piace creare guai, facendo del loro meglio per celarsi allo sguardo degli uomini. Con un po’ di complicità e il cibo giusto, i giocatori potranno fare amicizia con i dispettosi Yo-kai, sia quelli già noti che i nuovi, mentre prendono parte a un’avventura epica. Nel corso dei loro viaggi, i giocatori incontreranno uno Yo-kai di nome Hovernyan, che mostrerà loro come viaggiare nel tempo. I giocatori potranno visitare Valdoro come era 60 anni prima, spostarsi tra luoghi diversi, e passare dal passato al presente in un istante, mentre si apprestano a scoprire i misteri che si nascondono dietro gli Yo-kai Spettrali. Mentre i giocatori viaggiano nel tempo per svelare misteri, potranno competere in 80 missioni secondarie emozionanti che includono aiutare i residenti del luogo con i loro problemi quotidiani. Aiutando i cittadini, i giocatori potranno scoprire nuovi Yo-kai e ricevere ricompense utili che li aiuteranno nel corso delle loro avventure.

Per la prima volta, i giocatori potranno scambiare online le loro Medaglie Yo-kai e creare un team dei loro Yo-kai preferiti per sfidare amici lontani in modalità multiplayer. I giocatori guadagneranno Punti Battaglia sia in caso di vittoria che di sconfitta e potranno usarli per acquistare oggetti dal Negozio PB ufficiale che li aiuterà a potenziarsi e a liberare gli Yo-kai imprigionati. Questo sistema di battaglia unico incoraggia un’esperienza multiplayer amichevole ed equa per giocatori di tutte le età e abilità.

Ogni versione di Yokai Watch 2 include cinque Yo-kai esclusivi che potranno essere scambiati localmente e online e se un giocatore si unisce all’esercito degli Spiritossi o a quello dei Polpanime, dipenderà dalla versione di Yokai Watch 2 scelta. I giocatori potranno partecipare alla rivalità tra Spiritossi e Polpanime giocando online, vincendo battaglie e guadagnando punti per aiutare il team prescelto a uscire vittorioso nelle battaglie settimanali tra Polpanime e Spiritossi.

La prima edizione di Yokai Watch 2 include una medaglia che sbloccherà una Mossa Energimax unica per Jibanyan, con una mossa diversa per ognuna delle versioni del gioco. Il mondo di Yo-kai continua a crescere con l’arrivo in Europa di nuovi videogiochi, giocattoli e serie TV. Unisciti a Nathan e Katie insieme a Yo-kai familiari e nuovi e dipana misteri con il lancio europeo di Yokai Watch 2: Spiritossi e Yokai Watch 2: Polpanime, in arrivo il 7 aprile per le console della famiglia Nintendo 3DS.