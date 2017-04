Yokai Watch 2 debutta al primo posto della classifica italiana giochi console

ha pubblicato la classifica di vendita italiana giochi per console relativa alla settimana che va dal 3 al 9 aprile.occupa la prima posizione seguito da. Chiude il podio

Classifica Italiana Console (03/09 Aprile 2017)

Da segnalare anche il buon debutto di Persona 5 che occupa la quarta posizione, da notare inoltre il rientro in top ten di The Last Guardian grazie al corposo price cut attuato da numerosi rivenditori nelle scorse settimane.

YO-KAI WATCH SPIRITOSSI 3DS YO-KAI WATCH POLPANIME 3DS TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 PERSONA 5 STEELBOOK EDITION PS4 LEGO WORLDS PS4 HORIZON ZERO DAWN PS4 KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX THE LAST GUARDIAN PS4 FIFA 17 PS4 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD SWITCH

Classifica Italiana PC (Settimana dal 3 al 9 Aprile 2017)

OVERWATCH THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2017 GTA V GRAND THEFT AUTO STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID

Su PC trionfa invece Overwatch, che si lascia alle spalle The Sims 4 e Call of Duty Black Ops II.