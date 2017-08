Yokai Watch Busters 2 annunciato, uscita prevista per il prossimo inverno

Sull'ultimo numero di CoroCoro Comic è stato annunciato ufficialmente, sequel del titolo omonimo uscito nel 2015 in Giappone, riscuotendo sin da subito un buon successo di pubblico e critica.

Al momento non ci sono dettagli su Yokai Watch Busters 2 e anche le piattaforme di destinazione sono avvolte nel mistero, sebbene l'uscita su Nintendo 3DS appaia decisamente probabile. Il primo episodio della serie è stata pubblicato nel luglio 2015 in versione Red Cat Team e White Dog Corps, Yokai Watch Busters non è mai stato lanciato sul mercato occidentale, non sappiamo al momento se il sequl sia previsto per Europa e Nord America.

Il lancio di Yokai Watch Busters 2 in Giappone è atteso nel corso del prossimo inverno, restiamo in attesa di ulteriori notizie in merito.