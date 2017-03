Yokai Watch Wibble Wobble disponibile su iOS e Android

annunciano cheè ora disponibile in Italia per dispositivi Android e iOS. Ispirato alla popolare serie TV animata, l’app vedrà i giocatori combattere al fianco di Jibanyan, Komasan e le altre piccole creature amate dai fan per sconfiggere e diventare amici di dozzine di Yokai nel mondo di Valdoro.

“Siamo entusiasti di portare questa versione totalmente localizzata di Yokai Watch Wibble Wobble in Europa e Russia – e di poter condividere la storia degli Yo-kai col mondo intero” Dichiara Yukari Hayakawa, COO di Level-5. "Il 2017 sarà un anno molto importante per Yokai Watch in Europa e Russia, e siamo molto lieti di lanciare Yokai Watch Wibble Wobble, così come non vediamo l’ora di poter lanciare Yokai Watch 2 Spiritossi e Polpanime per Nintendo 3DS il 7 aprile. L’app ha già ricevuto un punteggio di 4,5 stelle su 5 in Giappone e ha raggiunto più di 10 milioni di utenti in tutto il mondo al momento. Con personaggi così divertenti e un gameplay coinvolgente, siamo certi che anche la versione europea sarà un grande successo."

Yokai Watch Wibble Wobble è facile da imparare e difficile da padroneggiare. In ogni battaglia, i giocatori devono scorrere per collegare uno Wib Wob a uno dello stesso tipo, formando uno Wib Wob più grande. È importante avere dita veloci per connettere piccoli Wib Wob e poi cliccare su quello grande per arrecare danno allo Yo-kai nemico (che normalmente attacca con intervalli di cinque secondi). Più è grande lo Wib Wob, maggiore sarà il danno causato al nemico. Più Wib Wob riesci a collegare tra loro, più velocemente si riempirà l’Indicatore Delirio... che darà il via alla modalità Delirio, durante il quale i giocatori saranno invincibili per un breve periodo di tempo. Sconfiggere gli Yo-kai però è solo metà del divertimento. Dopo ogni battaglia, il giocatore può diventare amico degli Yo-kai sconfitti. Si possono anche aumentare le possibilità di diventare amico di uno Yo-kai dandogli degli snack subito prima della battaglia. Se un giocatore diventa amico più volte dello stesso Yo-kai guadagnerà preziosi punti abilità. Quando un giocatore avrà collezionato un numero selezionato di Yo-kai, avrà la possibilità di evocare un potentissimo e utilissimo Yo-kai Leggendario.

I giocatori possono partecipare a missioni giornaliere, normali ed eventi per guadagnare Y-Money, che sono molto utili nel mondo di Yo-kai Watch e possono essere usati per acquistare oggetti, monete e anche cibo per conquistare potenziali Yo-kai amici. Prima di gettarsi nella battaglia i giocatori devono utilizzare lo Spirito, che si rigenera col tempo. Chi vuole degli extra Y-Money e Spirito può acquistarli o guadagnarli avanzando nel gioco. Un’altra caratteristica unica di Yokai Watch Wibble Wobble è che i giocatori possono salvare tre diversi profili su ogni dispositivo. In questo modo le famiglie che condividono un solo device possono comunque avere tre diversi salvataggi per altrettanti fan di Yokai Watch.