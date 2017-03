Yoko Taro: Nier e Nier Automata esistono grazie al supporto dei fan

Parlando ai microfoni del Playstation Blog - Director di- ha sottolineato che l'esistenza dei due giochi si deve al supporto e all'affetto dimostrato dai fan, fenomeno che ha già eletto il primo capitolo a gioco di culto.

Al netto delle sue imperfezioni tecniche e dei limiti di budget, infatti, il primo capitolo di Nier ha saputo raccogliere una certa reputazioni tra i fan, dimostrandosi un progetto realizzato con passione e competenza. Questo successo ha convinto la compagnia a investire su Nier Automata, richiedendo la collaborazione di Platinum Games, uno degli sviluppatori più stimati nel campo degli action game.

Dal nuovo capitolo di Nier, atteso per il prossimo 10 Marzo su PS4 (e il 17 Marzo su PC), Yoko Taro si aspetta reazioni molto variegate tra gli utenti. Per scoprirlo non rimane che attendere le prossime settimane.