Yoko Taro parla di Drakengard Remastered e del photo mode di NieR Automata

Nel corso di un Q&A che si è tenuto durante il PAX East di Boston,ha risposto ad alcune domande dei fan su, serienon troppo popolare in Occidente ma particolarmente amata in Giappone.

Per quanto riguarda Automata, Yoko Taro conferma che il gioco non riceverà DLC e il Photo Mode a causa di problemi di budget. Si tratta di contenuti non pianificati in fase di sviluppo e che adesso richiederebbero tempo e risorse per essere implementati.

Yoko Taro fa sapere poi che sono in molti a chiedere una collection che includa i primi tre episodi rimasterizzati di Drakengard, tuttavia anche in questo caso non ci sono piani in merito e non si è mai discusso di questa eventualità. Il producer, tuttavia, invita Square-Enix a far sentire la propria voce, non è escluso che il publisher possa finanziare il progetto in caso di numerose richieste.