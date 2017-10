Yoko Taro vorrebbe portare NieR Automata al cinema

Intervistato da Famitsu, Yoko Taro ha parlato (tra le altre cose) della possibilità di vedere un sequel e un film dell'apprezzato, titolo capace di vendere oltre due milioni di copie su PlayStation 4 e PC.

A tal proposito, Yoko Taro si esprime in questi termini: "Effettivamente penso di aver già immaginato il sequel di Automata, ma onestamente non vorrei rovinare il gioco... non so se lo farei, davvero. Mi piacerebbe persino riuscire a portare il gioco al cinema, ma per un progetto del genere serve un budget enorme, potrei farlo se trovassi un produttore disposto a finanziarmi."

Yoko Taro fa poi sapere di essere interessato a riprendere in mano la serie Drakengard, tuttavia ogni decisione in merito spetta unicamente al publisher Square-Enix. Infine, il producer giapponese si dichiara incuriosito dal mondo dei film per adulti, tanto da volerne girare uno nel prossimo futuro.