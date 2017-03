Il direttore diha espresso su Twitter il suo desidero di vedere un successore di. Al momento,non ha annunciato alcun piano per futuri handheld portatili e questo sembra aver deluso

"Vorrei un successore di PlayStation Vita. Mi sento parzialmente sollevato dall'uscita di Switch ma vorrei una console portatile di nuova generazione di dimensioni contenute, che possa soddisfare in me quel desidero di gaming mobile che gli smartphone non riescono ad appagare per colpa della mancanza dei tasti fisici."

Cosa ne pensate delle parole di Yoko Taro? Vi piacerebbe vedere una nuova console portatile targata Sony?