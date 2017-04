Yomawari Midnight Shadows arriverà in Europa durante l'inverno

ha annunciato che(conosciuto in Giappone come) arriverà in Europa e Nord America durante l'autunno, nei formati PlayStation 4, PlayStation Vita e PC Windows.

In Giappone, il gioco sarà disponibile dal 24 agosto, in formato retail e digitale. Yomawari Midnight Shadows e il sequel di Yomawari Night Alone, titolo uscito nel 2015 e accolto positivamente da pubblico e critica. Nel momento in cui scriviamo, non ci sono altri dettagli sul progetto, restiamo dunque in attesa di saperne di più.