è ora disponibile su PlayStation 4 e PC Windows (via Steam) ma presto potrebbe arrivare anche su Xbox One, sebbene il team di sviluppo non abbia ancora annunciato nulla in merito.

La versione Xbox One di Yonder ha fatto la sua comparsa nel database del PEGI, con classificazione "3+", certificazione che rende il gioco adatto anche ai più giovani. Nel momento in cui scriviamo, gli sviluppatori non hanno mai annunciato ufficialmente l'arrivo di Yonder The Cloud Catcher Chronicles su altre piattaforme, restiamo quindi in attesa di saperne di più.