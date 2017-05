Yonder: The Cloud Catcher Chronicles uscirà su PS4 anche in versione retail

Prideful Sloth, studio di sviluppo composto da veterani ex Activision e Rocksteady, annuncia che la sua avventura open world, Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, sarà distribuita oltre che in digital delivery anche in versione retail per console PlayStation 4.

Il gioco è ambientato nella gigantesca isola Gemea, caratterizzata da otto ambientazioni distinte che spaziano da spiagge tropicali a montagne innevate. In quelle terre incombe minacciosa un'oscurità malvagia, e per scongiurare il peggio il giocatore dovrà avvalersi degli Sprites, creature eteree capaci di disperdere l'oscurità.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles uscirà il 18 luglio su PC e PlayStation 4, e per la console di Sony sarà acquistabile anche in versione retail.