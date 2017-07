Yonder The Cloud Catcher Chronicles giocato su Twitch e YouTube - Replica 17/07

arriva domani su PlayStation 4 e PC, per l'occasione oggi pomeriggio a partire dalle ore 17:00 ci siamo riuniti su Twitch e YouTube per una sessione di live gameplay che vi porterà alla scoperta di questo titolo.

Yonder The Cloud Catcher Chronicles è un gioco di azione e avventura ambientato a Gemea, gigantesca isola composta da otto ambientazioni che spaziano da spiagge tropicali ad alte vette innevate. Nonostante il suo aspetto paradisiaco, però, l'isola è minacciata da una presenza oscura, un misterioso nemico che il giocatore sarà chiamato ad affrontare, avvalendosi dell'aiuto degli Sprites, creature eteree capaci di disperdere l'oscurità...

L'appuntamento con il live gameplay di Yonder è andato in onda alle 17:00 di oggi (lunedì 17 luglio) sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.