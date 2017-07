Yonder: The Cloud Cather Chronicles torna a mostrarsi con un nuovo trailer

ha rilasciato un nuovo trailer per, permettendoci di dare uno sguardo alle ambientazioni del gioco prima della pubblicazione prevista per il prossimo 18 luglio. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Yonder: The Cloud Cather Chronicles è ambientato a Gemea, una gigantesca isola composta da otto ambientazioni differenti che spaziano da spiagge tropicali ad alte vette innevate. Nonostante il suo aspetto paradisiaco, però, l'isola è minacciata da una malvagia presenza oscura, un misterioso nemico che il giocatore sarà chiamato ad affrontare, avvalendosi dell'aiuto degli Sprites, creature eteree capaci di disperdere l'oscurità.

Ricordiamo che Prideful Sloth, lo studio dietro lo sviluppo del gioco, è composto da un ex producer di Activision, un'artista e un programmatore senior di Rocksteady Studios. Yonder: The Cloud Cather Chronicles uscirà il prossimo 18 luglio su PC e Playstation 4.