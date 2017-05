Yonder: The Cloud Cather Chronicles: uno video ci mostra Numino Peak

Lo sviluppatore Prideful Sloth ha pubblicato un nuovo video per la sua avventura open-world di prossima uscita Yonder: The Cloud Catcher Chronicles. In questi brevi 19 secondi possiamo dare uno sguardo più ravvicinato alla fredda e montana località di Numino Peak.

Come già descritto durante l'annuncio del gioco, Yonder: The Cloud Catcher Chronicles sarà ambientato su un'isola che comprende otto distinte ambientazioni, ognuna dotata di un personalissimo ecosistema composto da flora e fauna. Sarà compito dei giocatori allontanare una misteriosa oscurità che minaccia l'isola di Gemea, e per farlo dovrà parlare con i suoi abitanti e aiutarli.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles uscirà su PlayStation 4 e PC il 18 luglio 2017.