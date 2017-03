Yooka-Laylee: 60 minuti di gameplay dell'erede spirituale di Banjo-Kazooie

Gli sviluppatrori dihanno trasmesso recentemente un livestream per mostrare il gameplay di: in calce alla notizia trovate il filmato che presenta nel dettaglio il mondo Glitterglaze Glacier, ambientato in un paesaggio innevato.

Ben 60 minuti di gameplay di questo nuovo platform 3D sviluppato da un team composto in larga parte da ex membri di Rare che hanno lavorato su progetti come Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie e Conker's Bad Fur Day. Yooka-Laylee arriverà ad aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4, la versione per Switch è attualmente in fase di sviluppo ma uscirà in un secondo momento, in ogni caso entro la fine del 2017.