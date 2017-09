Yooka-Laylee: alcuni problemi con l'engine Unity rallentano l'uscita su Switch

Tra un cambio di piattaforma e continui rinvii, i fannon hanno ancora potuto mettere le mani su, erede spirituale dipubblicato nel mese di aprile su

Oggi, Playtonic Games ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori della versione Nintendo Switch, spiegando come il motore di gioco Unity stia causando alcune difficoltà tecniche. Di seguito vi riportiamo quanto dichiarato sulle pagine del loro blog:

"Il team di Playtonic sta lavorando senza sosta per portare Yooka-Laylee su Nintendo Switch, e vi promettiamo che ci siamo quasi. Tuttavia, abbiamo riscontrato alcune problematiche tecniche finali, aspettando che la versione 5.6 del motore Unity le correggesse. Purtroppo, in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, abbiamo però assistito all'introduzione di nuove problematiche, e stiamo lavorando con Unity per risolverle prima di sottoporre il titolo a Nintendo".

"Quando avremo risolto questi ultimi problemi, comunicheremo la data di lancio finale".

Intoppi a parte, pare dunque che vedremo presto Yooka-Laylee su Nintendo Switch, e vi ricordiamo che il titolo è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.