Yooka-Laylee arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2017

Playtonic Games ha annunciato che Yooka-Laylee, erede spirituale di Banjo-Kazzoie, sarà pubblicato su Nintendo Switch nel corso del 2017. Sebbene non sia stata ancora definita una data precisa per la console Nintendo, sappiamo che il titolo uscirà l’11 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il platform 3D, dopo una campagna Kickstarter di successo, era inizialmente previsto per Wii U, ma questa edizione fu infine cancellata in favore della nuova console della casa di Kyoto. Fino ad ora, Playtonic Games non si era pronunciata su quando Yooka-Laylee sarebbe arrivato su Nintendo Switch, e grazie all’annuncio odierno possiamo quantomeno attenderlo entro l’anno. Team 17, publisher del gioco, ha recentemente annunciato che porterà su Nintendo Switch due dei sui Indie: Overcooked: Special Edition e The Escapist 2.