Yooka-Laylee: due ex Rare si aggiungono al team di Playtonic Games

Il nuovo 3D platform sviluppato da Paytonic Games, Yooka-Laylee, si avvarrà di due volti nuovi storicamente legati al brand di Rare. Il successore spirituale della celebre serie Banjo-Kazooie, nata e divenuta grande su console Nintendo 64, sarà finalmente disponibile su una moltitudine di piattaforme l’11 aprile 2017.

Andy Wilson, che si aggiunge al team come producer, è stato un tester per Diddy Kong Racing e il capo tester per Banjo-Kazooie. In seguito entrò a far parte del design team per Donkey Kong 64, lavorando inoltre per Banjo-Tooie, Conker’s Bad Fur Day e altri ancora.

La nuova forza del team di design sarà invece Gary Richards, in passato a capo di tutti i progetti Rare sui sistemi portatili, come Conker’s Pocket Tales, Sabre Wulf, Banjo Pilot e Viva Piñata: Pocket Paradise.

Yooka-Laylee sarà disponibile l11 aprile 2017 su PC Windows, Linux, macOS, PlayStation 4 e Xbox One. A seguito della cancellazione della versione per Wii U, l’obbiettivo di Playtonic Games è quello di portare il loro platform su Nintendo Switch.