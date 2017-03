Yooka-Laylee: il doppiaggio di JonTron sarà rimosso dal gioco tramite update

Negli ultimi tempi lo youtuberè stato al centro di una tempesta mediatica a causa delle sue recenti dichiarazioni sulla questione dell'immigrazione negli Stati Uniti, ritenute da molti inaccettabili.

A quanto pare le sue affermazioni non sono piaciute neanche a Playtonic, che ha deciso di rimuovere la sua voce da Yooka-Laylee. Essendo un grande fan del gioco e di Banjo Kazooie, JonTron aveva infatti ottenuto una parte minore come doppiatore, che verrà eliminata in futuro tramite update dal momento che il titolo è ormai entrato in fase gold da quasi due mesi. Tramite un comunicato ufficiale, gli sviluppatori hanno voluto sottolineare che non condividono in nessun modo il pensiero di JonTron: "Playtonic è uno studio che celebra la diversità in tutte le forme e lotta per creare giochi che possano piacere a tutti. Per questo motivo, ci rammarichiamo per qualsiasi connessione che possa far sentire i videogiocatori non a proprio agio nei nostri mondi, o distrarre dall'incredibile gratitudine e amore mostrato dai nostri fan e finanziatori di Kickstarter".