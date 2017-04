Yooka-Laylee: l'analisi di Digital Foundry è positiva

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata a, erede spirituale disviluppato dae disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come sottolineato nel corso del video, Yooka-Laylee presenta un comparto grafico di tutto rispetto, forte di un art design ispirato e di una buona qualità degli elementi a schermo. Positive anche le performance: il titolo gira a 30fps su console senza cali degni di nota, mentre su PC è naturalmente possibile arrivare sino ai 60fps. Assente, infine, il supporto a PlayStation 4 Pro; al momento non sappiamo se la software house abbia intenzione di rilasciare una patch apposita in futuro.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in testata, ricordiamo che Yooka-Laylee è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il titolo arriverà anche su Windows Store e Nintendo Switch in un secondo momento.