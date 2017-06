ha annunciato una nuova patch per: questo update (denominato) apporterà varie migliorie e nuove opzioni, come la possibilità di saltare i dialoghi e le sequenze filmate, inoltre migliora i controlli e la stabilità generale del gioco.

Il changelog completo dell'aggiornamento è disponibile sul sito di Playtonic Games, gli sviluppatori hanno inoltre approfittato dell'occasione per pubblicare anche la prima immagine di Yooka-Laylee in azione su Nintendo Switch, purtroppo nessun video gameplay è stato reso disponibile. Il gioco arriverà sulla piattaforma della casa di Kyoto entro fine anno, la finestra di lancio non è stata rivelata.