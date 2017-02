Yooka-Laylee: nuovo video gameplay per il mini gioco multiplayer con i kart

Lo scorso mese, Playtonic Games e Team17 hanno svelato 8 mini-giochi multiplayer che saranno inclusi nel platform 3D Yooka-Laylee, erede spirituale di Banjo-Kazooie sviluppato da ex dipendenti Rare. Grazie ad un video pubblicato da IGN USA, ci viene mostrato Kartos Karting, titolo appartenente alla sala giochi di Rextro.

Si tratta di un racing game con visuale dall’altro al quale potranno partecipare fino a quattro giocatori in multiplayer locale. Proprio come nel celebre racing game dal quale il mini-gioco trae ispirazione, Ivan “Ironman” Stewart’s Super Off Road, sul tracciato saranno presenti ostacoli e power up. Potete visualizzare il video seguendo questo collegamento.

Yooka-Laylee è previsto l’11 aprile 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre una confermata versione per Nintendo Switch non dispone ancora di una data d’uscita definitiva.