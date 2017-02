Yooka-Laylee: oggi è l'ultimo giorno per chiedere il cambio di piattaforma

Se avete finanziato il progetto Kickstarter di Yooka-Laylee e avevate scelto di prenotare la versione per Wii U - infine cancellata - oggi è l’ultimo giorno utile per richiedere il cambio di piattaforma o per ottenere un rimborso.

Di seguito vediamo le diverse opzioni che Playtonic Games ha messo a disposizione dei backer che hanno ordinato il gioco per Wii U:

● Scambio con una versione digitale di Steam (con accesso alla Toybox Plus per compensare la differenza di prezzo);

● Scambio con la versione digitale per un’altra console (Xbox One, PlayStation 4 o Nintendo Switch);

● Effettuare l’upgrade alla versione boxata per console al costo di 20£, comprensiva di codice per ottenere l’accesso alla Toybox;

● Richiedere un rimborso;

Yooka-Laylee, erede spirituale di Banjo-Kazooie, è atteso per l’11 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre per l’arrivo su Nintendo Switch - al momento solo in formato digitale - non è ancora stata comunicata una data ufficiale.