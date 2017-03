Yooka-Laylee per Switch: Playtonic lavora a stretto contatto con Nintendo

arriverà il prossimo 11 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione Switch sarà disponibile in un secondo momento, come ribadito più volte dagli sviluppatori. Recentemente, il co-fondatore e presidente diè stato intervistato da GameReactor UK e in questa occasione è tornato a parlare diper Switch.

Andy Robinson di Playtonic Games conferma che lo sviluppo sta proseguendo per il meglio ma che al momento è troppo presto per condividere dettagli riguardo alla versioen per la piattaforma Nintendo.

Lo studio sta collaborando attivamente con Nintendo, l'obiettivo delle due compagnie è quello di far uscire il gioco su Switch il prima possibile e ricompensare così i backer di Kickstarter. Non ci resta dunque che attendere per scoprire quando Yooka-Laylee vedrà la luce sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.