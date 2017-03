Come segnalato da Pure PlayStation, la versione PS4 dipesa 2.9 GB, una dimensione decisamente contenuta ben lontana dai moderni standard attuali. Le dimensioni per le altre piattaforme non sono note ma non dovrebbero essere troppo diverse da quanto riportato.

Ricordiamo che Yooka-Laylee è un platform 3D sviluppato da Playtonic Games, team fondato da ex membri di Rare che hanno lavorato su titoli come Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64 e Conker's Bad Fur Day.

Yooka-Laylee sarà disponibile in Europa dall'11 aprile nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, la versione per Switch arriverà invece in un secondo momento, nel corso del 2017.