Yooka-Laylee: i primi pareri sul gioco sono negativi

(recentemente finito nell'occhio del ciclone per la sua recensione di) ha ospitatonell'ultima puntata di Podquisition, podcast dedicato al mondo dei videogiochi. In questa occasione, i due hanno parlato di, esprimendo pareri negativi sul gioco.

Come potete ascoltare nel podcast pubblicato in calce alla notizia, Jim Sterling e Laura Kate Dale consigliano ai giocatori di aspettare le prime recensioni anzichè correre a preordinare il gioco "Se avete guardato i trailer e i video gameplay e lo avete trovato legnoso.... è perchè effettivamente lo è. Legnoso non rende bene l'idea, credeteci."

I due giornalisti non sono potuti scendere nei dettagli a causa dell'embargo sulle recensioni e non è chiaro se si riferissero al gameplay o al comparto tecnico, tuttavia sia Sterling che la Dale non sembrano affatto impressionati dall'erede spirituale di Banjo-Kazooie. Ricordiamo che Yooka-Laylee uscirà l'11 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC mentre la versione per Switch arriverà in un secondo momento.