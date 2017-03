Yooka-Laylee: il primo mondo si mostra in un nuovo video gameplay

Lo youtuber Player 2 Plays ha pubblicato un nuovo video per, l'erede spirituale di, in cui possiamo vedere 24 minuti di gameplay tratti dal primo mondo del gioco: ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia.

Avvertenza Spoiler: dal momento che il video è ambientato nel primo mondo di Yooka-Laylee, vi invitiamo a guardare il filmato solo non se non volete rovinarvi la sorpresa di scoprire l'ambientazione per conto vostro.

Come suggerisce lo stesso youtuber durante il playthrough, Yooka-Laylee sembra richiamare a chiare lettere le atmosfere e le meccaniche di Banjoo-Kazooie e dei giochi che hanno fatto la storia del Nintendo 64. A tal proposito il character artist del gioco si è espresso sulla penuria dei platform 3D, genere che potrebbe tornare alla ribalta grazie a Yooka-Laylee.

