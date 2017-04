Yooka-Laylee Rap: nuovo video tributo a Donkey Kong 64

Nelle scorse ore,ha pubblicato un nuovo video diintitolato "", che vede i due protagonisti del gioco cimentarsi nella presentazione di un brano rap.

Come i più attenti di voi ricorderanno, Rare aveva già fatto qualcosa di simile in Donkey Kong 64, con il noto "DK Rap", si tratta quindi di un chiaro riferimento e un tributo al lavoro dello sviluppatore inglese.

Yooka-Laylee è un platform 3D che si presenta come l'erede spirituale di Banjo-Kazooie, sviluppato da molti membri del team originale del gioco Rare. L'uscita è prevista per il prossimo 11 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4 mentre la versione per Switch arriverà in un secondo momento.