Yooka-Laylee: scoperto un glitch che permette di arrivare subito al boss finale

Come segnalato da Kotaku, alcuni speedrunners hanno scoperto un glitch diche permette di fatto di saltare una buona metà del gioco e di arrivare subito allo scontro con il boss finale.

Il trucco sfrutta un bug che permette di uscire dalla mappa e di oltrepassare la porta che conduce all'ultimo boss, normalmente per aprire il portone in oggetto servono 100 pagine dorate, ottenibili solamente in una fase avanzata dell'avventura.

Sfruttando il glitch in questione è invece possibile saltare tutta la seconda parte di Yooka-Laylee e ritrovarsi in pochissimi minuti di fronte allo scontro finale. Quasi certamente il bug sarà corretto con una delle prossime patch, al momento gli sviluppatori di Playtonic non si sono pronunciati a riguardo.