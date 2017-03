Yooka-Laylee si mostra in nuovi nuovi video gameplay

Tramite i canali YouTube di Gamersyde e Nintendo Everything emergono nuovi video gameplay di, platform 3D sviluppato da, team composto da ex membri diche hanno lavorato su titoli come

I filmati in questione mostrano le aree Tropics, Glacier e l'Hub centrale da cui sarà possibile accedere ai vari stage. Yooka-Laylee si presenta come un platform 3D vecchia scuola che ricorda titoli come Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Rayman 2, Tonic Trouble e gli altri esponenti del genere usciti su console a 32 e 64 Bit.

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 11 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'edizione per Switch è attualmente in fase di sviluppo con uscita prevista nel corso del 2017.