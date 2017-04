ha annunciato chesupporterà il programma, questo vuol dire che con una sola copia del gioco sarà possibile giocare su Windows 10 e Xbox One, senza ulteriori esborsi economici.

Supportato anche il Cross-Save, con la possibilità di importare i progressi e trasferire i salvataggi tra Xbox One e PC. Yooka-Laylee uscirà domani (martedì 11 aprile) su Xbox One, PlayStation 4 e Windows, mentre l'edizione per Nintendo Switch arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Per saperne di più sul gioco di Playtonic Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Yooka-Laylee, ricordandovi che la colonna sonora completa è disponibile su Spotify.