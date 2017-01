Yooka-Laylee: un trailer presenta le modalità multiplayer e co-op

hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer per, presentando gli 8 mini-gameche saranno presenti nel gioco, insieme alla modalitàche permetterà di affrontare l'avventura principale in compagnia di un secondo giocatore.

I mini-game multiplayer si troveranno all'interno della sala Retrox's Arcade di Dino, e come potete notare nel trailer proposto in cima si tratta di una raccolta di 8 giochi che spaziano dalla corsa a ostacoli alla cattura la bandiera. Si potrà giocare ai mini-game da soli, cercando di battere i punteggi migliori, oppure in compagnia di altri 3 amici in co-op locale. Anche l'avventura principale potrà essere giocata in co-op, al fianco di un secondo giocatore che si occuperà di facilitare il percorso dei due personaggi principali. Ricordiamo che Yooka-Laylee uscirà l'11 Aprile 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A seguito della cancellazione della versione per Wii U, l’obbiettivo di Playtonic Games è quello di portare il gioco su Nintendo Switch.