Yooka-Laylee uscirà su Switch solo in formato digitale, almeno per il momento

è recentemente entrato in fase Gold e il lancio del gioco è previsto per il mese di aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il team di sviluppo ha confermato anche l'esistenza di una versione per Switch (ancora priva di una data di lancio), la quale però verrà pubblicata esclusivamente in formato digitale.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, Playtonic Games dichiara quanto segue: "Continuiamo a lavorare con Nintendo per portare Yooka-Laylee su Switch e altri dettagli in merito arriveranno prossimamente. Al momento non possiamo dirvi di più, possiamo però confermarvi che subito dopo l'uscita, la versione per Switch verrà inviata ai backer di Kickstarter in formato digitale senza costi aggiuntivi. Purtroppo su Kickstarter la gestione delle edizione fisiche va oltre la nostra portata e per ora non siamo in grado di determinare con precisione i costi di questa operazione. Ci piacerebbe comunque realizzare un'edizione fisica per Switch, se le condizioni dovessero cambiare vi aggiorneremo tempestivamente."

Ricordiamo che il lancio di Yooka-Laylee è attualmente previsto per l'11 aprile nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4.