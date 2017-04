Yooka-Laylee: Video Recensione del coloratissimo platform 3D di Playtonic

Dopo una fruttuosa campagna Kickstarter,è pronto a raggiungere gli scaffali di PC, Xbox One e PS4: si tratta di un platform game in 3D che s’ispira ai grandi classici degli anni ’90, recuperando gran parte delle meccaniche del passato e provando a modernizzarle per renderle più attuali e godibili ai giorni nostri.

Purtroppo l'operazione è riuscita solo a metà: l’opera di Playtonic è divertente, ma è solo raramente brillante; è spensierata, ma non sempre memorabile; ed in generale non riesce mai a raggiungere o superare i migliori esponenti del genere. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yooka-Laylee, ricordando che il gioco uscirà il prossimo 11 aprile su PC, Xbox One e PS4 e arriverà in seguito anche su Switch.