Yooka-Laylee: voti discordanti dalla stampa internazionale

La giornata di oggi ha sancito il via libera alle valutazione su Yooka-Laylee, titolo sviluppato da un team composto da ex Rare con l'obbiettivo di creare un erede spirituale di Banjoo-Kazooie. Al momento, la stampa internazionale risulta divisa.

Mentre alcune testate hanno promosso il platform 3D, non sono mancate pesanti bocciature. Vediamo dunque una lista delle valutazioni espresse dai colleghi internazionali:

GameSpot : 6/10

: 6/10 IGN USA : 7.0/10

: 7.0/10 The Guardian : 4/5

: 4/5 Polygon : 5.5/10

: 5.5/10 Destructoid : 8/10

: 8/10 Stevivor : 9/10

: 9/10 WCCFTech : 85/100

: 85/100 GamesRadar : 3/5

: 3/5 Game Informer: 8/10

Yooka-Laylee è in arrivo l'11 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre la versione per Nintendo Switch sarà pubblicata in futuro. Per maggiori informazioni sull'erede spirituale di Banjo-Kazooie vi invitiamo a consultare la nostra recensione.