Yoshiaki Koizumi: Super Mario Odissey ha il DNA di tutti i precedenti capitoli

Yoshiaki Koizumi, assistant director per, director di, nonché producer di tutti gli altri capitoli della serie Nintendo pubblicati fino ad oggi, è tornato a discutere di, che si prepara a fare il suo debutto su Switch il prossimo 27 ottobre.

Parlando ai microfoni di GameStar, Koizumi, che anche in questo caso ricoprirà il ruolo di producer del gioco, ha così dichiarato nei riguardi di Super Mario Odissey:

"In pratica, sono stato coinvolto in tutti i giochi della serie sin da Super Mario 64. E man mano che progetti e sviluppi questi giochi, fai sempre nuove scoperte circa quello che funziona in un gioco di Mario 3D; quindi direi che sono tutti quanti connessi fra loro. È come se Super Mario Odissey contenesse il DNA di tutti i precedenti".

Continuando, Koizumi ha spiegato come il tema del viaggio e della scoperta sarà di fondamentale importanza in Super Mario Odissey.

"Uno dei temi principali è quello del viaggio. Arrivi in nuovi posti per la prima volta e incontri nuove persone con caratteristiche mai viste prima; quindi è sorprendente. Quando Mario giunge a New Donk City è parecchio più basso della gente che normalmente vive lì, ma è qualcosa che ho provato io stesso nella vita reale quando ho viaggiato. È qualcosa che ti fa dire: "Ah già, sono all'estero ora".

Super Mario Odissey uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 27 ottobre.