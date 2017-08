Yoshio Sakamoto assicura: la serie di Metroid non è giunta alla sua conclusione

Al netto degli arrivi die del già attesissimo, Yoshio Sakamoto, co-creatore del franchise, ha assicurato durante una recente intervista che la serie dinon è ancora giunta alla sua conclusione definitiva.

"E' difficile rispondere ad una domanda sul futuro, ma in ogni caso no, la serie di Metroid non è conclusa", ha dichiarato alla testata di Eurogamer.net.

Come ricorderete, Samus Returns e Metroid Prime 4 sono stati annunciati entrambi all'E3 2017: secondo le parole di Sakamoto, il fatto di aver presentato i due nuovi episodi della serie durante lo stesso evento, è stata una pura coincidenza. Nintendo, infatti "non ha voluto che lo sviluppo fosse soggetto ad un rigore cronologico - la cosa importante è che i giochi siano divertenti".

Ricordiamo che Metroid: Samus Returns, remake del secondo capitolo della serie, arriverà su 3DS il 15 settembre, mentre Metroid Prime 4, atteso in esclusiva Switch, è ancora privo di una data di lancio.