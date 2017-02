YouTube contro PewDiePie: cancellata la seconda serie di Scare PewDiePie

Continuano i problemi per: nella giornata di ieri,ha sospeso ogni rapporto di collaborazione con la webstar a causa dipresenti in alcuni video di Felix. Oggi ancheha preso provvedimenti contro il famoso YouTuber.

A seguito di quanto accaduto, YouTube ha infatti immediatamente sospeso la serie di "Scare PewDiePie" che non potrà essere più ospitata sul canale di PewDiePie, inoltre Felix è stato rimosso dal programma Google Preferred, piattaforma pubblicitaria riservata ai più importanti creatori di contenuti, questo vuol dire che lo YouTuber perderà quindi anche parte del ricavato economico generato dai suoi video.

PewDiePie si è scusato per le battute antisemite, nonostante questo molti dei suoi partner hanno deciso in ogni caso di rinegoziare i contratti in essere, in alcuni casi interrompendoli bruscamente.