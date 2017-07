ha annunciato chearriverà su PC (via Steam) nel corso dell'estate. Il gioco è stato pubblicato originariamente su PSP nel 2009, una versione per Windows è stato lanciata l'anno successivo solamente in Cina.

Il publisher ha comunque specificato che in questo caso ci troviamo di fronte a un porting realizzato da zero, non si tratta quindi dell'adattamento della versione uscita per il mercato cinese sette anni fa. XSEED non ha diffuso altri dettagli riguardo il prezzo e la data di uscita, i primi undici minuti di gameplay sono stati mostrati nel corso di un livestream, potete vederli nel video pubblicato qui sotto, a partire dal minuto 1:24:40.