YS Seven: primo trailer per la versione PC

hanno pubblicato il primo trailer della versione PC di, annunciata la scorsa settimana e in arrivo durante l'estate su Steam, GOG e Humble Store.

Il publisher ha confermato che YS Seven godrà di un comparto tecnico migliorato rispetto all'edizione originale per PSP, con grafica in alta definizione e un framerate ancorato a 60 fps, inoltre il team di sviluppo conferma il pieno supporto per i controller, per gli obiettivi di Steam e per le funzionalità di Steamworks e GOG Galaxy.

In apertura trovate il primo trailer ufficiale di YS VII per PC, ricordiamo inolte che YS VIII Lacrimosa of Dana arriverà su Steam e PlayStation 4 il prossimo 15 settembre.